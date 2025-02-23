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23 февраля, 07:38

Армия России установила рекорд 23 Февраля, атаковав ВСУ более 260 дронами

Экс-спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ запустили 267 дронов в сторону Украины

Вооружённые силы России (ВС РФ) в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников «Герань» и других идентичных дронов. Такое заявление сделал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 беспилотников — рекордное количество за одну атаку», — написал он в соцсетях.

По словам Игната, 267 беспилотников — это самое большое количество за весь период боевых действий.

Российские военные отметили 23 Февраля мощным ударом по складам ВСУ под Житомиром
Российские военные отметили 23 Февраля мощным ударом по складам ВСУ под Житомиром

Ранее Life.ru сообщал, что на Украину 23 февраля обрушился массированный удар более 200 дронов «Герань». В Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дарья Нарыкова
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