Армия России установила рекорд 23 Февраля, атаковав ВСУ более 260 дронами
Экс-спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ запустили 267 дронов в сторону Украины
Вооружённые силы России (ВС РФ) в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников «Герань» и других идентичных дронов. Такое заявление сделал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 беспилотников — рекордное количество за одну атаку», — написал он в соцсетях.
По словам Игната, 267 беспилотников — это самое большое количество за весь период боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украину 23 февраля обрушился массированный удар более 200 дронов «Герань». В Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары.
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