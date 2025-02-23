Армия России установила рекорд 23 Февраля, атаковав ВСУ более 260 дронами

Вооружённые силы России (ВС РФ) в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников «Герань» и других идентичных дронов. Такое заявление сделал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 беспилотников — рекордное количество за одну атаку», — написал он в соцсетях.

По словам Игната, 267 беспилотников — это самое большое количество за весь период боевых действий.