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Регион
23 февраля, 06:21

Более 200 «Гераней» атаковали объекты на Украине 23 февраля

«РВ»: На Украину обрушился массированный удар более 200 дронов «Герань»

Мощный удар с использованием более 200 ракетных дронов «Герань» был нанесён по территории Украины 23 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

«Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань», — говорится в сообщении.

Также канал показал видео взрывов в Киеве, где виден сильный пожар на месте прилёта. Также в Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары.

Взрывы прогремели на военных складах ВСУ в Днепре, где снуют армейские грузовики
Взрывы прогремели на военных складах ВСУ в Днепре, где снуют армейские грузовики

Ранее подполье сообщило о мощном ударе по складам ВСУ под Житомиром утром 23 февраля. ВСУ использовали эти склады для военных целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Мария Любицкая
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