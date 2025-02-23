Более 200 «Гераней» атаковали объекты на Украине 23 февраля
«РВ»: На Украину обрушился массированный удар более 200 дронов «Герань»
Мощный удар с использованием более 200 ракетных дронов «Герань» был нанесён по территории Украины 23 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
«Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань», — говорится в сообщении.
Также канал показал видео взрывов в Киеве, где виден сильный пожар на месте прилёта. Также в Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары.
Ранее подполье сообщило о мощном ударе по складам ВСУ под Житомиром утром 23 февраля. ВСУ использовали эти склады для военных целей.
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