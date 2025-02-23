Более 200 «Гераней» атаковали объекты на Украине 23 февраля

Мощный удар с использованием более 200 ракетных дронов «Герань» был нанесён по территории Украины 23 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

«Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань», — говорится в сообщении.

Также канал показал видео взрывов в Киеве, где виден сильный пожар на месте прилёта. Также в Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары.