ВС РФ ко Дню защитника Отечества освободили ещё два населённых пункта в ДНР

Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 23 февраля.

«В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Улаклы», — указано в сообщении ведомства.

А освобождение населённого пункта Новоандреевка — это заслуга бойцов группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны.