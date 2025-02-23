ВС РФ ко Дню защитника Отечества освободили ещё два населённых пункта в ДНР
Минобороны: Российские войска освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР
Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 23 февраля.
«В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Улаклы», — указано в сообщении ведомства.
А освобождение населённого пункта Новоандреевка — это заслуга бойцов группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны.
А накануне ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт. Российские бойцы освободили Новолюбовку в ЛНР.
ТАСС / Алексей Коновалов