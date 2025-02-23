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23 февраля, 09:16

ВС РФ ко Дню защитника Отечества освободили ещё два населённых пункта в ДНР

Минобороны: Российские войска освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 23 февраля.

«В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Улаклы», — указано в сообщении ведомства.

А освобождение населённого пункта Новоандреевка — это заслуга бойцов группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны.

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А накануне ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт. Российские бойцы освободили Новолюбовку в ЛНР.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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