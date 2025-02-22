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Регион
22 февраля, 09:16

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР

В ходе выполнения задач специальной военной операции бойцы Армии России взяли под контроль ещё один населённый пункт. На этот раз наши парни освободили Новолюбовку, расположенную на территории ЛНР (Луганской Народной Республики), доложили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Новости СВО. Освобождены Новосёлка, Надеждинка и Улаклы, Зеленскому советуют бежать с Украины, 22 февраля
Новости СВО. Освобождены Новосёлка, Надеждинка и Улаклы, Зеленскому советуют бежать с Украины, 22 февраля

А накануне появилась информация о переходе села Улаклы под контроль ВС РФ. Однако официального подтверждения в Минобороны РФ пока не дали. Зато на днях в ведомстве сообщали об освобождении Надеждинки и Новосёлки в ДНР. Сделать это удалось благодаря подразделениям группировки войск «Центр» и «Восток».

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Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Николь Вербер
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