В ходе выполнения задач специальной военной операции бойцы Армии России взяли под контроль ещё один населённый пункт. На этот раз наши парни освободили Новолюбовку, расположенную на территории ЛНР (Луганской Народной Республики), доложили в Минобороны РФ.

А накануне появилась информация о переходе села Улаклы под контроль ВС РФ. Однако официального подтверждения в Минобороны РФ пока не дали. Зато на днях в ведомстве сообщали об освобождении Надеждинки и Новосёлки в ДНР. Сделать это удалось благодаря подразделениям группировки войск «Центр» и «Восток».