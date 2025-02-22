Новости СВО. Освобождены Новосёлка, Надеждинка и Улаклы, Зеленскому советуют бежать с Украины, 22 февраля Армия Россия значительно продвинулась в Донбассе и берёт под контроль сёла Сумской области, власти США недовольны строптивостью украинского главаря — дайджест Life.ru. 21 февраля, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 22 февраля

Министерство обороны подтвердило освобождение Новосёлки. От неё четыре километра до границы Запорожской области. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что наступление отсюда на Гуляйполе позволит выйти в тыл группировке ВСУ, сконцентрированной около Орехова. Также флаг России поднят над Надеждинкой на Покровском направлении. Отсюда всего пять километров до Днепропетровской области.

— После относительно короткой оперативной паузы возобновились активные бои в районе между Успеновкой и Новоалександровкой. Наши части пытаются зайти в последнюю, — пишет Юрий Подоляка.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения немецкого танка Leopard на Покровском направлении. Его удалось подбить с помощью беспилотника. Кроме танка противник лишился опорных пунктов.

На Кураховском направлении освобождено село Улаклы. Здесь ВСУ хотели держать оборону после ухода из Курахова. Теперь у них остаётся здесь только Константинополь, но в нём уже российские войска.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Новоочеретоватое и Новосёлка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 22 февраля

Противник перебрасывает в Курскую область иностранных наёмников, чтобы усилить уже имеющуюся группировку. У Свердликова и Гуева ВСУ пытаются контратаковать, но успеха не имеют. Сейчас ВС РФ наступают на Лебедевку. Появляется информация, что там уже удалось закрепиться на окраинах. Наступление идёт и на территории противника. Предварительно, бойцы 810-й бригады уже зашли в Басовку.

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 250 человек. Нашим военным удалось уничтожить шведскую боевую машину пехоты CV 90, немецкую зенитную самоходную установку Gepard, несколько единиц другой техники, пункты управления БПЛА и склад с боеприпасами.

— Сейчас, если судить по публикациям Министерства обороны, «северяне» наносят львиную (больше половины) долю потерь ВСУ на всех фронтах СВО. Тяжелейшие бои в Курской области, в белгородско-харьковском приграничье выкашивают самые боеспособные части укровоинства, — отмечает автор канала «Старше Эдды».

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» нарушают снабжение и переброску военнослужащих ВСУ по автодорогам, уничтожая технику и вооружение противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почётного наименования «Курская». Военный аналитик Борис Рожин считает, что это заслуженно, так как подразделение освободило большое количество наших территорий.

Зеленскому предложили спасаться в Европе

Хамское отношение Владимира Зеленского по отношению к президенту США Дональду Трампу не осталось без внимания. Белый дом был так зол, что хотел оставить поддержку Киева.

— Шесть чиновников администрации рассказали Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, Вэнса, Рубио и Уолтца, — говорится в статье.

Американский журналист и политический активист Чарли Кирк уверен, что Зеленский раздражает Трампа. Он напомнил, что главарь киевского режима отказался урегулировать конфликт в Стамбуле в 2022 году, а сейчас не хочет проводить выборы, ссылаясь на боевые действия.

— Авраам Линкольн проводил выборы в разгар Гражданской войны в США. Франклин Делано Рузвельт провёл выборы в разгар Второй мировой войны. У нас были выборы в разгар Первой мировой войны, — напомнил Кирк.

Близкий к президенту Трампу собеседник The New York Post советует Зеленскому немедленно покинуть Украину. Лучшим вариантом он назвал Францию. Почему выбор пал на Париж? Возможно, потому что этот вариант будет обсуждаться на переговорах Трампа и Макрона.

Авторы Даниил Черных