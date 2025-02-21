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21 февраля, 10:16

Российские войска освободили Надеждинку и Новосёлку в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль Надеждинку и Новосёлку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в освобождении населённых пунктов отличились подразделения группировки войск «Центр» и «Восток».

Всего же за неделю были освобождены также Новоочеретоватое, Ямполовка и Березовка в ДНР, Фиголевка в Харьковской области и Свердликово в Курской.

Новости СВО. Освобожден Зелёный Гай, ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в Донбассе, Зеленскому намекнули на казнь, 21 февраля
Новости СВО. Освобожден Зелёный Гай, ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в Донбассе, Зеленскому намекнули на казнь, 21 февраля

А ранее Генштаб сообщил об освобождении 75% территорий ДНР, Херсонщины и Запорожья силами Российской Армии, а также около 64% территории, занятой боевиками ВСУ за всё время вторжения в Курскую область.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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