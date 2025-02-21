Российские войска освободили Надеждинку и Новосёлку в ДНР
Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль Надеждинку и Новосёлку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в освобождении населённых пунктов отличились подразделения группировки войск «Центр» и «Восток».
Всего же за неделю были освобождены также Новоочеретоватое, Ямполовка и Березовка в ДНР, Фиголевка в Харьковской области и Свердликово в Курской.
Новости СВО. Освобожден Зелёный Гай, ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в Донбассе, Зеленскому намекнули на казнь, 21 февраля
Обложка ©
ТАСС / Александр Река