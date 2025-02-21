Российские войска освободили Надеждинку и Новосёлку в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль Надеждинку и Новосёлку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в освобождении населённых пунктов отличились подразделения группировки войск «Центр» и «Восток».