Новости СВО. Освобожден Зелёный Гай, ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в Донбассе, Зеленскому намекнули на казнь, 21 февраля Продвижение ВС РФ фиксируется у Часова Яра и Покровска, названа цель захода в Сумскую область, Келлог отказался стоять рядом с киевским главарём — дайджест Life.ru. 20 февраля, 21:07 Армия России выбивает ВСУ из Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 21 февраля

Судя по настроениям вэсэушников, засевших в Лимане, дела идут у них не очень. С ними смогли пообщаться журналисты Foreign Policy и выяснили, что подразделения истощаются. Один из собеседников рассказал, что разведчики — исчезающий вид для Украины. Лиман открывает дорогу нашим войскам на Славянск и Краматорск.

— Мы готовимся к худшему — что Трамп свернёт не только военную помощь Украине, но и всякую, — пожаловался глава городской больницы № 1 Славянска Владимир Иваненко.

Наступление на Краматорск и Славянск идёт не только со стороны Лимана, но и со стороны Часова Яра. Здесь продвижение в городе и на окраинах. Сообщается об освобождении Григоровки. Продвижение идёт к Майскому. Продолжается охват Покровска. Под контроль наших войск переходит Тарасовка.

— Враг был выбит из южной части Тарасовки. Таким образом мы постепенно здесь вбиваем клин на север. И пока противник никак не может этого остановить, — рассказал военный аналитик Юрий Подоляка.

Оборона ВСУ сыпется под натиском сахалинских штурмовиков. Видео © Telegram / Минобороны России

Продвигаясь от города Курахово, ВС РФ закрепились в Константинополе. Бежать отсюда противник может только в Днепропетровскую область. Или он может обойти наши позиции и прийти на помочь гарнизону в Покровске. Бойцы подразделений «Шторм» группировки «Запад» полностью освободили Зелёный Гай, а группировка «Восток» заняла Новосёлку и Новоочеретоватое.

Курская область, 21 февраля

Президент России Владимир Путин пообщался с бойцами, которые зашли в Сумскую область после освобождения Свердликова. Из этого населённого пункта Армия России также продвигается на Лебедевку. На территории противника наступление идёт на Новенькое и Басовку. Отмечается, что войска двигаются в обход укреплений противника. Делается это для перекрытия трассы на Суджу, по которой идёт снабжение группировки ВСУ.

За последние сутки враг потерял в Курской области около 160 боевиков. Среди разбитой техники значатся две американские боевые машины пехоты Bradley.

— Противник очень боится нашей авиации, несущей умные авиабомбы с УМПК. Наши военлëты впечатали в землю боевиков, пытавшихся обустроиться на Курской земле. ФАБ-3000 — страшная сила, — написал военный корреспондент Евгений Поддубный под видео, на котором запечатлена работа наших лётчиков.

Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». Видео © Telegram / Минобороны России

Среди трофеев нашим бойцам попалась винтовка Haenel MK 556. Приехала она на Украину, а потом в Курскую область из Германии. Известно, что на родине она не получила распространения, а вот украинские специальные подразделения её взяли на вооружение.

От Зеленского хотят избавиться

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с Владимиром Зеленским. Но запомнится эта встреча не общением, а отказом американского чиновника выйти с главой киевского режима на совместную пресс-конференцию.

Британское издание The Economist заявляет, что команда президента США Дональда Трампа хочет избавиться от Зеленского. Утверждается, что выборы президента Украины он проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Авторы статьи предполагают, что сейчас бывший комик максимально тянет время ради торга. Трамп же приписывает Зеленскому рейтинг всего 4%. Этими словами он дал понять, что за него решили всё. The Telegraph пишет, что Европа пытается выторговать для Украины гарантии безопасности. США пока не горят желанием спасать Киев, так как приоритеты поменяли. Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что судьба у Зеленского незавидная.

— Он представляет собой что-то вроде сражающегося с бурей короля Лира из знаменитой пьесы Шекспира. Он не имеет ни отношения к делу, ни какого-либо влияния, у него есть только отличный шанс закончить так же, как Муссолини или любой другой авторитарный диктатор, который нарушал права людей и привёл свою страну к катастрофе, — сказал Макгрегор.

Напомним, итальянский диктатор Бенито Муссолини был арестован партизанами. Они смогли договориться с немцами и забрали его. В итоге фашистский диктатор был расстрелян, а его тело вывешено на площади Лорето в Милане. Зеленскому есть о чём подумать.

Авторы Даниил Черных