Появилось видео сброса адской авиабомбы в несколько тонн на логово ВСУ в курском лесу
Поддубный показал видео сброса авиабомбы ФАБ-3000 на бойцов ВСУ под Курском
Российская армия сбросила трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции украинских военнослужащих в лесу в Курской области. Кадры в своём Telegram-канале показал военный корреспондент Евгений Поддубный.
ВС РФ сбросили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
«Противник очень боится нашей авиации, несущей умные авиабомбы с УМПК. Наши военлëты впечатали в землю боевиков, пытавшихся обустроиться на Курской земле. ФАБ-3000 – страшная сила», — написал журналист.
На видео показано, как после удара по лесополосе возникает яркая вспышка, а в небо поднимается густой столб дыма. Когда и где конкретно произошла атака, Поддубный не уточнил. Он также не предоставил информацию о потерях среди ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия освободила уже более 60 процентов территории в Курской области. Наши парни взяли под свой контроль 64 процента территории — 800 квадратных километров, которые ранее были заняты боевиками ВСУ. В настоящее время российская армия контролирует инициативу на данном участке фронта. Потери противника составили 62 тысячи человек.
Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition