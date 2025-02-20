Появилось видео сброса адской авиабомбы в несколько тонн на логово ВСУ в курском лесу

Российская армия сбросила трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции украинских военнослужащих в лесу в Курской области. Кадры в своём Telegram-канале показал военный корреспондент Евгений Поддубный.

ВС РФ сбросили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Противник очень боится нашей авиации, несущей умные авиабомбы с УМПК. Наши военлëты впечатали в землю боевиков, пытавшихся обустроиться на Курской земле. ФАБ-3000 – страшная сила», — написал журналист.

На видео показано, как после удара по лесополосе возникает яркая вспышка, а в небо поднимается густой столб дыма. Когда и где конкретно произошла атака, Поддубный не уточнил. Он также не предоставил информацию о потерях среди ВСУ.