Зарик из «Эспаньолы» угнал БМП из-под носа ВСУ и шокировал украинских военных
Боец «Эспаньолы» с позывным Зарик рассказал об угоне БМП на глазах у солдат ВСУ
Солдат Российской армии из подразделения «Эспаньола» с позывным Зарик угнал боевую машину пехоты (БМП) противника в зоне спецоперации. Солдат проверил состояние автомобиля и своим ходом доставил до позиций ВС РФ. Забрать технику наши парни смогли прямо на глазах у украинских бойцов, сообщает RT.
«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно», — рассказал Зарик.
Оказывается, что вся история случилась ещё в 2023 году, но стала известна только сейчас. В момент угона Зарик вместе со своими товарищами возвращался с боевого задания. Парни увидели подбитую БМП ВСУ в поле. После проверки выяснилось, что у техники работают первая и задняя передачи. В итоге бойцы смогли отремонтировать машину и поставить её в строй.
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