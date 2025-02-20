Зарик из «Эспаньолы» угнал БМП из-под носа ВСУ и шокировал украинских военных

Солдат Российской армии из подразделения «Эспаньола» с позывным Зарик угнал боевую машину пехоты (БМП) противника в зоне спецоперации. Солдат проверил состояние автомобиля и своим ходом доставил до позиций ВС РФ. Забрать технику наши парни смогли прямо на глазах у украинских бойцов, сообщает RT.

«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно», — рассказал Зарик.

Оказывается, что вся история случилась ещё в 2023 году, но стала известна только сейчас. В момент угона Зарик вместе со своими товарищами возвращался с боевого задания. Парни увидели подбитую БМП ВСУ в поле. После проверки выяснилось, что у техники работают первая и задняя передачи. В итоге бойцы смогли отремонтировать машину и поставить её в строй.