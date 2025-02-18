Эвакуация западной бронетехники ВСУ в Курской области попала на видео
В Сети распространяют видео эвакуации западной бронетехники солдатами ВСУ из Курской области. Кадры публикует телеграм-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».
Эвакуация техники ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».
На видео показано, как американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 со средством РЭБ утаскивает поражённую британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90. Точное время эвакуации неизвестно.
Ранее Life.ru писал, что киевский режим решил вывести из Суджанского района элитный 501-й батальон морпехов ВСУ из-за ужасающих потерь личного состава. Подразделение оставило в этих лесах более половины солдат.
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