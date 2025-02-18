Эвакуация западной бронетехники ВСУ в Курской области попала на видео

В Сети распространяют видео эвакуации западной бронетехники солдатами ВСУ из Курской области. Кадры публикует телеграм-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Эвакуация техники ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

На видео показано, как американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 со средством РЭБ утаскивает поражённую британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90. Точное время эвакуации неизвестно.