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20 февраля, 13:17

Путин поговорил с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области

Путин поговорил с командирами 810 бригады и 56 полка по ситуации под Курском

Президент России Владимир Путин  поговорил по телефону с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области. Это командиры 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они доложили Путину о ходе боевых действий в зоне их ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в  Курской  области»,  — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин поделился, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. По словам главы государства, наши военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения.


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Life.ru

Александра Вишнякова
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