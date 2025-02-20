Путин поговорил с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области. Это командиры 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они доложили Путину о ходе боевых действий в зоне их ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — отметил представитель Кремля.