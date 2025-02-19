То, что наши войска перешли границу в Курской области и ворвались на территорию Украины, говорит о том, что украинская группировка доживает свои последние дни. В ближайшее время она будет или пленена, или полностью уничтожена. Мы должны радоваться этому и гордиться силой и славной отвагой наших воинов, которые в тяжелейших условиях преодолели силу противника и вышли на границу, откуда война начиналась для нас. Зеленскому больше нечем торговаться.