«Зеленскому больше нечем торговаться»: Прорыв ВС РФ в Курской области произошёл очень вовремя
Военный эксперт Матвийчук: Прорыв ВС РФ лишил Зеленского возможности торговаться
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
Украинская группировка, которая продолжает отстреливаться на территории Курской области, обречена на уничтожение. Уверенность в этом выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru. По его словам, нашим подразделениям удалось полностью изолировать район боевых действий, лишив противника возможности проводить ротации и подвозить свежие силы.
То, что наши войска перешли границу в Курской области и ворвались на территорию Украины, говорит о том, что украинская группировка доживает свои последние дни. В ближайшее время она будет или пленена, или полностью уничтожена. Мы должны радоваться этому и гордиться силой и славной отвагой наших воинов, которые в тяжелейших условиях преодолели силу противника и вышли на границу, откуда война начиналась для нас. Зеленскому больше нечем торговаться.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук
Ранее президент Владимир Путин поделился, что час назад ему доложили об успехе Армии России: бойцы 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) пересекли границу с Украиной в Курской области. Наши военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения.