Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 15:20

«Зеленскому больше нечем торговаться»: Прорыв ВС РФ в Курской области произошёл очень вовремя

Военный эксперт Матвийчук: Прорыв ВС РФ лишил Зеленского возможности торговаться

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Украинская группировка, которая продолжает отстреливаться на территории Курской области, обречена на уничтожение. Уверенность в этом выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru. По его словам, нашим подразделениям удалось полностью изолировать район боевых действий, лишив противника возможности проводить ротации и подвозить свежие силы.

quote

То, что наши войска перешли границу в Курской области и ворвались на территорию Украины, говорит о том, что украинская группировка доживает свои последние дни. В ближайшее время она будет или пленена, или полностью уничтожена. Мы должны радоваться этому и гордиться силой и славной отвагой наших воинов, которые в тяжелейших условиях преодолели силу противника и вышли на границу, откуда война начиналась для нас. Зеленскому больше нечем торговаться.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук

Ранее президент Владимир Путин поделился, что час назад ему доложили об успехе Армии России: бойцы 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) пересекли границу с Украиной в Курской области. Наши военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar