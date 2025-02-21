Армия России освободила Улаклы в ДНР

ВС РФ освободили село Улаклы в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал verumreactor. В Минобороны России эту информацию пока что не подтверждали.

Бойцы ВС РФ подняли российский триколор на Улаклы в ДНР. Видео © Telegram / verumreactor

«Улаклы наши!!! Результат работы 68 армейского корпуса Южной группировки войск!» — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие поднимают российские триколоры в разных частях населённого пункта. На съёмке с дрона видно, что село подверглось масштабным разрушениям в ходе боёв.