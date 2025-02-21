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21 февраля, 15:09

Армия России освободила Улаклы в ДНР

ВС РФ освободили село Улаклы в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал verumreactor. В Минобороны России эту информацию пока что не подтверждали.

Бойцы ВС РФ подняли российский триколор на Улаклы в ДНР. Видео © Telegram / verumreactor

«Улаклы наши!!! Результат работы 68 армейского корпуса Южной группировки войск!»говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие поднимают российские триколоры в разных частях населённого пункта. На съёмке с дрона видно, что село подверглось масштабным разрушениям в ходе боёв.

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Ранее стало известно, что Армии России за минувшие сутки удалось освободить Надеждинку и Новосёлку в ДНР. В Минобороны РФ подчеркнули, что при установлении контроля над этими населёнными пунктами доблестно себя проявили подразделения ГРВ «Центр» и «Восток».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
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