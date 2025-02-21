Армия России освободила Улаклы в ДНР
ВС РФ освободили село Улаклы в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал verumreactor. В Минобороны России эту информацию пока что не подтверждали.
Бойцы ВС РФ подняли российский триколор на Улаклы в ДНР. Видео © Telegram / verumreactor
«Улаклы наши!!! Результат работы 68 армейского корпуса Южной группировки войск!» — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие поднимают российские триколоры в разных частях населённого пункта. На съёмке с дрона видно, что село подверглось масштабным разрушениям в ходе боёв.
Ранее стало известно, что Армии России за минувшие сутки удалось освободить Надеждинку и Новосёлку в ДНР. В Минобороны РФ подчеркнули, что при установлении контроля над этими населёнными пунктами доблестно себя проявили подразделения ГРВ «Центр» и «Восток».
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