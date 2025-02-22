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22 февраля, 10:21

ВСУ лишились танка Leopard и уступили позиции нашим парням в ДНР и Запорожье

МО РФ: ВСУ потеряли до 160 бойцов и Leopard в зоне ответственности ГРВ «Восток»

ВС Украины за минувшие сутки потеряли до 160 военнослужащих и немецкий танк Leopard в боях с ГРВ (группой войск) «Восток» в ДНР и Запорожской области. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. <...> Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии»,доложили представители министерства.

В ведомстве добавили, что Армия России нанесла поражение подразделениям механизированной, десантно-штурмовой бригаде ВС Украины и трём бригадам территориальной обороны. Бои проходили в районе населённых пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое ДНР, а также Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

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Ранее стало известно о четырёх ночных ударах ВС РФ по Киеву и области. В качестве целей были выбраны пункты сбора иностранных наёмников и военнослужащих ВСУ. Прилетало и по аэродрому и заводу «Практика», который «одевает» в броню военные и гражданские автомобили.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Юрий Лысенко
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