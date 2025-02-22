ВС Украины за минувшие сутки потеряли до 160 военнослужащих и немецкий танк Leopard в боях с ГРВ (группой войск) «Восток» в ДНР и Запорожской области. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. <...> Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — доложили представители министерства.

В ведомстве добавили, что Армия России нанесла поражение подразделениям механизированной, десантно-штурмовой бригаде ВС Украины и трём бригадам территориальной обороны. Бои проходили в районе населённых пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое ДНР, а также Темировка и Гуляйполе Запорожской области.