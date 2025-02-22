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22 февраля, 09:42

Российские БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Российские операторы БПЛА нашли и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские БПЛА уничтожили точку временного сбора ВС Украины на правом берегу Днепра. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Ведя наблюдение за правобережьем Херсонщины, операторы обнаружили в заброшенном доме вражеский ПВД. Несколькими точными попаданиями ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с расположившимися в нём киевскими боевиками. Такие удары по объектам противника на Каховском направлении подразделения БПЛА наносят практически ежедневно», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно об ударах по складам противника в Днепропетровске минувшей ночью. О них сообщил координатор пророссийского подополья Николай Лебедев, отметив отсутствие данных о том, какая именно цель была поражена.

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Telegram / Владимир Сальдо

Юрий Лысенко
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