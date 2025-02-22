Российские БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Российские операторы БПЛА нашли и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские БПЛА уничтожили точку временного сбора ВС Украины на правом берегу Днепра. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Ведя наблюдение за правобережьем Херсонщины, операторы обнаружили в заброшенном доме вражеский ПВД. Несколькими точными попаданиями ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с расположившимися в нём киевскими боевиками. Такие удары по объектам противника на Каховском направлении подразделения БПЛА наносят практически ежедневно», — сказано в публикации.