Тувинский воин-одиночка под градом из гранат отбил атаку и обратил группу ВСУ в бегство

Младший сержант Российской Армии Чыргал Ооржак из Тувы помешал противнику осуществить внезапное нападение на наших парней. Боец для защиты товарищей вёл прицельный огонь и передавал все координаты перемещения армии ВСУ миномётному расчёту. О подвиге Ооржака вспомнили в Минобороны РФ в преддверии Дня защитника Отечества.

«При выполнении специальных задач в назначенном районе Чыргал Ооржак обнаружил ДРГ врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск. Младший сержант Ооржак незамедлительно сообщил командованию о приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с диверсионной разведгруппой», — рассказали в Минобороны.

Тувинский воин оставался на посту, несмотря на то что боевики сбрасывали на него гранаты с помощью дронов. Благодаря его мужеству, противник понёс значительные потери и был вынужден отступить, а подразделения ВС РФ остались в безопасности.