Тувинский воин-одиночка под градом из гранат отбил атаку и обратил группу ВСУ в бегство
МО РФ: Боец Ооржак в одиночку сорвал нападение ВСУ и первым ударил по противнику
Младший сержант Российской Армии Чыргал Ооржаг. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Младший сержант Российской Армии Чыргал Ооржак из Тувы помешал противнику осуществить внезапное нападение на наших парней. Боец для защиты товарищей вёл прицельный огонь и передавал все координаты перемещения армии ВСУ миномётному расчёту. О подвиге Ооржака вспомнили в Минобороны РФ в преддверии Дня защитника Отечества.
«При выполнении специальных задач в назначенном районе Чыргал Ооржак обнаружил ДРГ врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск. Младший сержант Ооржак незамедлительно сообщил командованию о приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с диверсионной разведгруппой», — рассказали в Минобороны.
Тувинский воин оставался на посту, несмотря на то что боевики сбрасывали на него гранаты с помощью дронов. Благодаря его мужеству, противник понёс значительные потери и был вынужден отступить, а подразделения ВС РФ остались в безопасности.
Ранее Life.ru рассказал о подвиге ещё одного российского солдата-невидимки. Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин четыре дня находился в тылу противника и уничтожал солдат ВСУ. Боец передавал товарищам все координаты, а они в ответ давали ему корректировку огня. В итоге Мастюгин успешно нанёс удары со стрелкового вооружения.