Минобороны доложило о целях 11 групповых ударов высокоточным оружием на Украине
Российские войска за неделю нанесли 11 ударов по военным объектам Украины
Российские военные за последнюю неделю разгромили газово-энергетическую и портовую инфраструктуру на Украине, которая использовалась для целей ВСУ. Всего было нанесено по объектам противника 11 ударов дронами и высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 15 по 21 февраля ВС РФ нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — доложило ведомство.
МО отчиталось, что целями ударов ВС РФ стали вражеские склады с оружием, военные аэродромы. Разбомбили также места дислокации ВСУ, в том числе те, где находились иностранные наёмники.
Ранее сообщалось, что выведена из строя одна из крупнейших газодобывающих станций Украины. ВС РФ ударом крылатых ракет «Калибр» и Х-101/555 поразили объект в селе Мирное Харьковской области. В результате на станции «Шебелинкагаздобыча» полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Система газоочистки также повреждена, что привело к пожару.
ТАСС / Александр Река