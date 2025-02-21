Минобороны доложило о целях 11 групповых ударов высокоточным оружием на Украине

Российские военные за последнюю неделю разгромили газово-энергетическую и портовую инфраструктуру на Украине, которая использовалась для целей ВСУ. Всего было нанесено по объектам противника 11 ударов дронами и высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 15 по 21 февраля ВС РФ нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — доложило ведомство.

МО отчиталось, что целями ударов ВС РФ стали вражеские склады с оружием, военные аэродромы. Разбомбили также места дислокации ВСУ, в том числе те, где находились иностранные наёмники.