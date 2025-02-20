ВС РФ вывели из строя одну из крупнейших газодобывающих станций Украины

Выведена из строя одна из крупнейших газодобывающих станций Украины — как пишет телеграм-канал «Дневник десантника», ВС РФ ударом крылатых ракет «Калибр» и Х-101/555 поразили объект в селе Мирное Харьковской области.

В результате на станции «Шебелинкагаздобыча» полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Система газоочистки также повреждена, что привело к пожару. Разрушены станции по автоматическому регулированию подачи газа.