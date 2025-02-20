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20 февраля, 11:49

ВС РФ вывели из строя одну из крупнейших газодобывающих станций Украины

Выведена из строя одна из крупнейших газодобывающих станций Украины — как пишет телеграм-канал «Дневник десантника», ВС РФ ударом крылатых ракет «Калибр» и Х-101/555 поразили объект в селе Мирное Харьковской области.

В результате на станции «Шебелинкагаздобыча» полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Система газоочистки также повреждена, что привело к пожару. Разрушены станции по автоматическому регулированию подачи газа.

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Напомним, сегодня, 20 февраля, Минобороны РФ сообщило о групповом ударе ВС РФ высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, в том числе газовоэнергетической, питающим военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Все цели были поражены.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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