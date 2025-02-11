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Регион
11 февраля, 14:01

Экономист объяснил как Киев сам подставил под удар России свою газовую инфраструктуру

Экономист Лизан: Украина сама поставила под удар свою газовую инфраструктуру

Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре Украины, преследует несколько целей. В частности — увеличить затраты ЕС на содержание республики. Об этом заявил экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд».

Аналитик напомнил, что изначально ВС РФ наносили удары преимущественно по ТЭЦ, чтобы посадить Украину «на голодный энергетический паёк», а газовая инфраструктура не входила в список приоритетных целей, поскольку Киев занимался транзитом топлива в Европу.

«Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – резюмирует эксперт.

Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища, и объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки. Однако по словам Лизана, цели погрузить Украину в каменный век нет.

«Такими вещами занимается Киев и Кишинёв в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведёт работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растёт», – добавил эксперт.

На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара «Калибрами» 11 февраля
На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара «Калибрами» 11 февраля

Напомним, ночью 11 февраля российские военные нанесли групповой удар, в результате которого повреждения получили объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также инфраструктура ВСУ. ВС РФ обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр».

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Shutterstock / FOTODOM / A.Kolos

Александра Вишнякова
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