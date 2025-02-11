Экономист объяснил как Киев сам подставил под удар России свою газовую инфраструктуру

Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре Украины, преследует несколько целей. В частности — увеличить затраты ЕС на содержание республики. Об этом заявил экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд».

Аналитик напомнил, что изначально ВС РФ наносили удары преимущественно по ТЭЦ, чтобы посадить Украину «на голодный энергетический паёк», а газовая инфраструктура не входила в список приоритетных целей, поскольку Киев занимался транзитом топлива в Европу.

«Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – резюмирует эксперт.

Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища, и объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки. Однако по словам Лизана, цели погрузить Украину в каменный век нет.