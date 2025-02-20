Боец ВС РФ с переломанными ногами организовал коридор эвакуации в зоне СВО

В зоне СВО молодой российский командир с переломами обеих ног помог наладить коридор для эвакуации. Перед этим его группа ликвидировала семь единиц украинской техники, сообщает Mash на Донбассе.

22-летний военнослужащий ВС РФ командовал подразделением столько, насколько хватило сил. Это позволило бойцам пробить путь для эвакуации, после чего раненых забрали. У командира переломы с рваными ранами на обеих ногах и левой руке. К счастью, медики смогли сохранить ему конечности.