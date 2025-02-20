Боец ВС РФ с переломанными ногами организовал коридор эвакуации в зоне СВО
В зоне СВО молодой российский командир с переломами обеих ног помог наладить коридор для эвакуации. Перед этим его группа ликвидировала семь единиц украинской техники, сообщает Mash на Донбассе.
22-летний военнослужащий ВС РФ командовал подразделением столько, насколько хватило сил. Это позволило бойцам пробить путь для эвакуации, после чего раненых забрали. У командира переломы с рваными ранами на обеих ногах и левой руке. К счастью, медики смогли сохранить ему конечности.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как российский военнослужащий Зарик из батальона «Эспаньола» увёл БМП ВСУ в зоне. Ему удалось это сделать прямо на глазах бойцов противника. Машина оказалась полностью исправной и теперь будет использоваться на благо России.
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