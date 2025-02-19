«Всплыл момент в памяти»: Найденный под Изюмом сухпаёк изменил жизнь бойцу СВО

Участник специальной военной операции (СВО) Владислав Балашов поделился, что во время боёв под Изюмом он наткнулся на бельгийский сухпаек, в котором оказалась «вкусная лазанья с мясом». Его поразила технология сублимации, примененная для консервации этого блюда. Вернувшись домой, Владислав решил начать собственное дело, основанное на этом методе.

«Что побудило изучить этот вопрос. <...> Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — объяснил Балашов в интервью паблику «Герои спецоперации Z».

После завершения службы он начал заниматься производством замороженной и сушёной пищи. Владислав отметил, что часть своей продукции отправляет в качестве гуманитарной помощи на СВО. Однако, по его словам, высокая стоимость производства не позволяет делать это бесплатно, поэтому он устанавливает минимальную цену.