«Всплыл момент в памяти»: Найденный под Изюмом сухпаёк изменил жизнь бойцу СВО
Боец СВО Балашов адаптировал технологию, основанную на сухпайках, для бизнеса
Участник специальной военной операции (СВО) Владислав Балашов поделился, что во время боёв под Изюмом он наткнулся на бельгийский сухпаек, в котором оказалась «вкусная лазанья с мясом». Его поразила технология сублимации, примененная для консервации этого блюда. Вернувшись домой, Владислав решил начать собственное дело, основанное на этом методе.
«Что побудило изучить этот вопрос. <...> Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — объяснил Балашов в интервью паблику «Герои спецоперации Z».
После завершения службы он начал заниматься производством замороженной и сушёной пищи. Владислав отметил, что часть своей продукции отправляет в качестве гуманитарной помощи на СВО. Однако, по его словам, высокая стоимость производства не позволяет делать это бесплатно, поэтому он устанавливает минимальную цену.
По словам Владислава, он уже получил положительные отзывы от военнослужащих о своих сухпайках. Бойцы отметили, что они не только вкусные, но и удобные: 300-граммовый пакетик легко взять с собой и он полностью удовлетворяет нормы по жирности и калорийности.
Ранее Life.ru писал, что активисты «Народного фронта» помогли организовать встречу школьницы и бойца СВО, который носил под сердцем письмо её письмо в качестве оберега. Сама история началась два года назад, когда было опубликовано видео, где военнослужащий рассказал трогательную историю.
ТАСС / Александр Река