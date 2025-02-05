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5 февраля, 10:57

«Талисманчик мой»: Годовалая малышка тайком положила в рюкзак папе-бойцу СВО любимую игрушку

«Mash на Донбассе»: Боец СВО нашёл в своем рюкзаке игрушку своей годовалой дочки

Годовалая малышка тайком положила в рюкзак папе-бойцу СВО любимую игрушку. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Годовалая малышка тайком положила в рюкзак папе-бойцу СВО любимую игрушку. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Боец СВО из Донецка вернулся на фронт, раскрыл рюкзак и обнаружил там подарок от своей годовалой дочери. Девочка положила ему свою любимую игрушку-собачку. Трогательным видео поделился телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Боец СВО нашёл в своем рюкзаке подарок от дочки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Среди вещей нашёл, дочина. Талисманчик мой. У нас тут всё аккуратненько более менее сложено: бронежилеты, автоматы. Вот так и живём. Доча моя... Очень любит эту собачку. Обязательно вернусь!», — сказал боец с позывным Ярый.

Девочка появилась на свет во время обстрела Донецка. Сейчас она находится в безопасности, вместе с мамой.

Ранее Life.ru рассказывал трогательную историю, как боец ВС РФ спас на фронте щенка и приютил его в своей роте. Однако пёсель получил контузию во время сброса кассетных боеприпасов ВСУ. Тогда солдат решил отправить его к своим родным в Новосибирск.

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Полина Никифорова
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