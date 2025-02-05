«Талисманчик мой»: Годовалая малышка тайком положила в рюкзак папе-бойцу СВО любимую игрушку
«Mash на Донбассе»: Боец СВО нашёл в своем рюкзаке игрушку своей годовалой дочки
Годовалая малышка тайком положила в рюкзак папе-бойцу СВО любимую игрушку. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Боец СВО из Донецка вернулся на фронт, раскрыл рюкзак и обнаружил там подарок от своей годовалой дочери. Девочка положила ему свою любимую игрушку-собачку. Трогательным видео поделился телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Боец СВО нашёл в своем рюкзаке подарок от дочки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
«Среди вещей нашёл, дочина. Талисманчик мой. У нас тут всё аккуратненько более менее сложено: бронежилеты, автоматы. Вот так и живём. Доча моя... Очень любит эту собачку. Обязательно вернусь!», — сказал боец с позывным Ярый.
Девочка появилась на свет во время обстрела Донецка. Сейчас она находится в безопасности, вместе с мамой.
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