Боец ВС РФ спас от смерти щенка на фронте и отправил своей семье в Новосибирск

Российский военнослужащий с позывным Арчи спас на фронте щенка и приютил его в месте дислокации своей второй мотострелковой роты. Собака вместе с солдатами выбиралась на боевые задания, лаяла при приближении вражеских дронов и выходила на ночное дежурство. Трогательные кадры с мохнатым защитником Родины публикует в своей группе в VK региональное отделение «Народного фронта».

Боец ВС РФ спас собаку на фронте. Видео © VK / Народный фронт. Новосибирская область

Арчи услышал жалобный писк, когда два года назад обходил территорию. Перед его глазами предстал всеми забытый щенок, умирающий от голода и морозной погоды. Военнослужащий взял пса с собой и отнёс в роту. С тех пор собака подросла, оказалось, что это девочка, которую военные тут же назвали Лизой за её постоянное желание всех облизывать.

Пёсик верно служил вместе с товарищами, пока не получил контузию, выбежав облаять вражеский самолёт, который сбрасывал кассетные боеприпасы. Выжить Лиза смогла лишь потому, что успела прыгнуть с бойцами в спасительный окоп. После этого случая солдаты решили, что «девочкам» нет места на фронте и Арчи отправил Лизу к своим родителям в Новосибирск, чтобы больше не подвергать опасности.

Передать собаку с передовой в семью помогли волонтёры из Новосибирской области, которые постоянно ездили в зону СВО с гуманитарными посылками. Сейчас родители Арчи воспитывают Лизу, которая не потеряла свой боевой характер и «держит в страхе» всех собак в округе.