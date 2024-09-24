«Вообще они ласковые»: Бойцам СВО передали двух помощниц-волчиц

Две волчицы будут помогать российским бойцам выполнять боевые задачи в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, животных передал военным волонтёр из Хакасии Александр Кончаков.

Волонтёр Александр рассказывает о волчицах, которых вырастил. Видео © Telegram / SHOT

Александр утверждает, что нашёл двух хищниц в лесу — их он сам выкормил и вырастил. Со временем волчицы стали настоящими членами семьи волонтёра и даже спали рядом с его дочерью. Дома они проявили себя как отличные охранники. Своими повадками животными напоминают сторожевых собак, только более активные.

«Кормили с пипетки их козьим молоком. От коровьего дуло их — и вот как бы выходили, выкормили. <...> Говорят, что действительно чутьё у них лучше всё равно. Чутьё ум. А вообще они такие ласковые», — рассказал Александр о своих необычных питомцах.

Когда о волчицах узнали военнослужащие, которым вместе с активистами «Народного фронта» помогает Кончаков, его попросили передать животных бойцам одного из подразделений. Так, первый щенок был отправлен авиарейсом, второй — поездом. Обе волчицы получили клички Высота. Сейчас они привыкают к новым хозяевам и готовятся стать настоящими помощницами.