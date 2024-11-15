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15 ноября, 16:52

В Омске начали шить бронежилеты для собак, участвующих в СВО

SHOT: Жительницы Омска стали шить бронежилеты для служебных собак на СВО

В Омске женщины начали шить бронежилеты для служебных собак в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает SHOT.

Собака по кличке Гретта получила защитную куртку. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, Народный фронт обратился к волонтёрам омского Народного полка «Берегини Увало-Ядрино» с просьбой сделать защитные куртки для собак, участвующих в СВО. В частности, специально обученная овчарка по кличке Гретта регулярно занимается поисками взрывчатки в зоне спецоперации. Она стала первой, кто примерил спасительный подарок от волонтёров из Омска.

"Хвостатые герои СВО": как собаки спасают жизнь нашим ребятам в бою
"Хвостатые герои СВО": как собаки спасают жизнь нашим ребятам в бою

А ранее Life.ru писал, что собаку по кличке Победа номинировали на международную премию. Животное совершило подвиг в зоне СВО и спасло жизни российским военным.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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