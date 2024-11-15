В Омске начали шить бронежилеты для собак, участвующих в СВО

В Омске женщины начали шить бронежилеты для служебных собак в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Народный фронт обратился к волонтёрам омского Народного полка «Берегини Увало-Ядрино» с просьбой сделать защитные куртки для собак, участвующих в СВО. В частности, специально обученная овчарка по кличке Гретта регулярно занимается поисками взрывчатки в зоне спецоперации. Она стала первой, кто примерил спасительный подарок от волонтёров из Омска.