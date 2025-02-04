Осколки мины оставили в голове парализованного бойца СВО, которого бросила жена

Участнику спецоперации, бойцу ВС РФ Александру Волкову провели операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи решили не удалять осколки из его головы. По словам медиков, это могло привести к фатальным последствиям. Со временем осколки просто обрастут костной тканью. Об этом нашим коллегам из URA.RU рассказал сам Волков.

«В Санкт-Петербурге в нейрохирургическом отделении мне сообщили, что не все осколки удалось удалить. В моей голове остались фрагменты, которые врачи решили оставить. По их словам, попытка извлечения могла привести к более серьёзным последствиям для моего здоровья. Врачи пояснили, что со временем эти фрагменты срастутся с костной тканью и не будут представлять опасности», — поделился Александр.

Боец ВС РФ также заявил, что вовсе не переживает из-за осколков. Он напомнил, что многие люди вовсе живут с пулями в голове. Самым удивительным для Александра стало только то, что он смог сохранить речь и ясность ума. Солдат говорит, что после выхода из комы даже нейрохирурги удивились его стойкости. По их словам, с такими ранениями выжить, как правило, невозможно.

«Они были поражены тем, что столько навыков у меня сохранилось. Да, ещё остался сильный тремор, но в целом шансы вернуться к полноценной жизни есть, и я эту возможность не упущу», — отметил военный.

Сейчас Александр продолжает своё лечение. Он находится в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой».