Осколки мины оставили в голове парализованного бойца СВО, которого бросила жена
Раненый на СВО Александр Волков. Фото © URA.RU
Участнику спецоперации, бойцу ВС РФ Александру Волкову провели операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи решили не удалять осколки из его головы. По словам медиков, это могло привести к фатальным последствиям. Со временем осколки просто обрастут костной тканью. Об этом нашим коллегам из URA.RU рассказал сам Волков.
«В Санкт-Петербурге в нейрохирургическом отделении мне сообщили, что не все осколки удалось удалить. В моей голове остались фрагменты, которые врачи решили оставить. По их словам, попытка извлечения могла привести к более серьёзным последствиям для моего здоровья. Врачи пояснили, что со временем эти фрагменты срастутся с костной тканью и не будут представлять опасности», — поделился Александр.
Боец ВС РФ также заявил, что вовсе не переживает из-за осколков. Он напомнил, что многие люди вовсе живут с пулями в голове. Самым удивительным для Александра стало только то, что он смог сохранить речь и ясность ума. Солдат говорит, что после выхода из комы даже нейрохирурги удивились его стойкости. По их словам, с такими ранениями выжить, как правило, невозможно.
«Они были поражены тем, что столько навыков у меня сохранилось. Да, ещё остался сильный тремор, но в целом шансы вернуться к полноценной жизни есть, и я эту возможность не упущу», — отметил военный.
Сейчас Александр продолжает своё лечение. Он находится в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой».
Напомним, что уроженец Свердловской области Александр Волков получил тяжёлую минно-взрывную травму в июле 2023 года, в результате чего у него наступил паралич. Супруга, увидев мужа в таком состоянии, приняла решение уйти, забрав с собой детей. В настоящее время Александр прилагает усилия к восстановлению, чтобы успеть проводить сына в первый класс. Сейчас солдату также помогают собрать необходимые документы, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий. Вскоре он сможет получать все положенные выплаты.