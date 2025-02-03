Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат

Участник российской спецоперации на Украине Александр Волков уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий из-за нехватки необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) нашим коллегам из URA.ru.

В ведомстве отметили, что знают о проблеме, и сейчас командование воинской части и военный комиссариат по месту жительства бойца оказывают ему помощь в сборе недостающих документов для получения удостоверения и начисления всех положенных выплат.