Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат
Пресс-служба ЦВО пояснила ситуацию с отказом в льготах бойцу СВО Волкову
Раненый на СВО Александр Волков. Фото © URA.RU
Участник российской спецоперации на Украине Александр Волков уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий из-за нехватки необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) нашим коллегам из URA.ru.
В ведомстве отметили, что знают о проблеме, и сейчас командование воинской части и военный комиссариат по месту жительства бойца оказывают ему помощь в сборе недостающих документов для получения удостоверения и начисления всех положенных выплат.
Напомним, что уроженец Свердловской области Александр Волков получил серьёзную минно-взрывную травму в июле 2023 года, после чего мужчину парализовало. К сожалению, увидев мужа в таком состоянии, его жена решила уйти, забрав с собой детей. В настоящее время Александр стремится восстановиться, чтобы отвезти сына в первый класс.