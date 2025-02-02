«Увидела меня и ушла»: Парализованный боец СВО снова начал ходить после предательства жены

Супруга жителя Екатеринбурга, который был тяжело ранен в зоне СВО, объявила о расставании с ним, увидев его парализованного в госпитале. Об этом пишет URA.RU.

Александр Волков попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Сначала его отправили на подготовку в Екатеринбург, потом в Белгород, а оттуда уже в ДНР. 22 июля 2023 года мужчина получил минно-взрывную травму, его экстренно транспортировали в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Врачи фактически собрали его голову по частям. Дальнейшее лечение Александр проходил в столице Урала.

Участник СВО с нетерпением готовился к выписке и не понимал, почему к нему в госпиталь приходила только мама. Позже она ему рассказала, что жена бросила его, забрав детей. Сейчас она встретила другого мужчину и собирается за него замуж.

«Оказалось, что, когда я был в коме в Петербурге, моя жена прилетала в больницу и, увидев меня, сказала врачам: «Он мне такой не нужен!» и ушла. Отказалась от меня. Врачи решили не рассказывать мне об этом, чтобы не ухудшилось мое состояние», — рассказал екатеринбуржец.

Со временем обида на жену прошла. Она не мешает общению экс-супруга с детьми. Изначально Александру предрекали полную инвалидность из-за тяжёлых повреждений мозга. Но благодаря упорству и интенсивной работе он добился успехов и теперь передвигается на инвалидной коляске и даже может вставать и ходить до 30 метров с поддержкой.