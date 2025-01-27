«Нос оторван, череп смят»: Харьковские врачи спасли бойца СВО, которому разорвало лицо осколками дрона
Mash: Бойцу СВО разорвало половину лица осколками дрона-камикадзе под Белгородом
Российскому бойцу на Белгородском направлении осколками дрона-камикадзе разорвало половину лица. Он ждал эвакуации семь часов, но, к счастью, выжил. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
На протяжении всего времени ВСУ обстреливали дорогу, по которой сослуживцы пытались добраться к раненому. Когда помощь пришла, состояние бойца повергло всех в шок. У него был оторван нос, а половина черепа была смята, словно бумага. Сначала думали, что он не выживет. Хирурги в Харьковской области выяснили, что ни один осколок беспилотника не повредил мозг. Костные фрагменты раздробленной скулы удалили, раны зашили. В данный момент военный находится на искусственной вентиляции лёгких переведён на лечение в другой регион.
Ранее Life.ru сообщал, что медик-инструктор Алексей Павлов, который спас жизни многих людей в зоне специальной военной операции, трагически погиб на фронте в ДНР. Он лишился жизни, пытаясь эвакуировать раненых из грузовика под миномётным обстрелом в районе Каменки. У него остались мама, сестра, жена и маленькая дочь.
Life.ru / Щедеврум