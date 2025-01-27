«Нос оторван, череп смят»: Харьковские врачи спасли бойца СВО, которому разорвало лицо осколками дрона

На протяжении всего времени ВСУ обстреливали дорогу, по которой сослуживцы пытались добраться к раненому. Когда помощь пришла, состояние бойца повергло всех в шок. У него был оторван нос, а половина черепа была смята, словно бумага. Сначала думали, что он не выживет. Хирурги в Харьковской области выяснили, что ни один осколок беспилотника не повредил мозг. Костные фрагменты раздробленной скулы удалили, раны зашили. В данный момент военный находится на искусственной вентиляции лёгких переведён на лечение в другой регион.