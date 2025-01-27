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Регион
27 января, 15:09

«Нос оторван, череп смят»: Харьковские врачи спасли бойца СВО, которому разорвало лицо осколками дрона

Mash: Бойцу СВО разорвало половину лица осколками дрона-камикадзе под Белгородом

Российскому бойцу на Белгородском направлении осколками дрона-камикадзе разорвало половину лица. Он ждал эвакуации семь часов, но, к счастью, выжил. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

На протяжении всего времени ВСУ обстреливали дорогу, по которой сослуживцы пытались добраться к раненому. Когда помощь пришла, состояние бойца повергло всех в шок. У него был оторван нос, а половина черепа была смята, словно бумага. Сначала думали, что он не выживет. Хирурги в Харьковской области выяснили, что ни один осколок беспилотника не повредил мозг. Костные фрагменты раздробленной скулы удалили, раны зашили. В данный момент военный находится на искусственной вентиляции лёгких переведён на лечение в другой регион.

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Ранее Life.ru сообщал, что медик-инструктор Алексей Павлов, который спас жизни многих людей в зоне специальной военной операции, трагически погиб на фронте в ДНР. Он лишился жизни, пытаясь эвакуировать раненых из грузовика под миномётным обстрелом в районе Каменки. У него остались мама, сестра, жена и маленькая дочь.

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Life.ru / Щедеврум

Александра Мышляева
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