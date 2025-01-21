Русский богатырь Маугли спас товарищей от «загонщиков» ВСУ, охотящихся за их трофеями
Замкома с позывным Маугли рассказал, как спас бойцов на СВО ценой перебитых ног
Замкомандира с позывным Маугли. Обложка © Telegram / RT на русском
Замкомандира с позывным Маугли спас своих товарищей, попавших под плотный миномётный обстрел ВСУ весной 2023 года. Рискуя жизнью, он оттолкнул двоих сослуживцев, приняв удар от разорвавшегося снаряда на себя, пишет RT.
Маугли рассказал, что вэсэушники устроили на его группу охоту из-за ценной информации. На одной из позиций противника российские военные нашли планшет, два фотоаппарата и телефон. Украинцы об этом узнали и начали атаку. В результате у замкомандира оказались перебиты ноги. Бойцы, которых он спас, донесли его до укрытия на руках.
«Другие ребята, узнав, что меня ранило, примчались за 15 км, чтобы помочь. При этом [вэсэушники] по нам бесконечно били со всех позиций», — поделился подробностями военный.
После ранения Маугли проходил долгое лечение, в ноги ему вставили пластины. Сейчас он возит гуманитарную помощь в зону СВО и печатает на 3D-принтере запчасти для FPV-дронов.
Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном отважном российском военном. Он вернулся за раненым другом на поле боя и сам попал под обстрел дронов-камикадзе и вэсэушников. Боец четыре дня пролежал с 218 осколками и семью пулевыми ранениями, уже не надеясь на спасение. Но сослуживцы вернулись за ним, как он вернулся за другом, которому, к слову, тоже удалось выжить.