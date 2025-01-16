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16 января, 14:54

218 осколков и семь пулевых ранений: Штурмовик Ведьма поведал, чего ему стоило спасение друга на СВО

Российский штурмовик получил 7 пулевых ранений и 218 осколков, спасая сослуживца

Штурмовик с позывным Ведьма и фото воронки от снаряда дрона-камикадзе. Обложка © RT

Штурмовик с позывным Ведьма и фото воронки от снаряда дрона-камикадзе. Обложка © RT

Российский штурмовик с позывным Ведьма поделился с RT чудесной историей спасения. Военный получил 218 осколков и семь пулевых ранений, пытаясь вынести раненого друга с поля боя в Крынках весной 2024 года.

Он рассказал, что украинцы вели непрерывный огонь из укреплённого пулемётного гнезда, которое никак не удавалось уничтожить ВС РФ. Кроме того, в небе постоянно кружили дроны-камикадзе, скидывающие на людей противотанковые мины. Шансов выжить в открытом поле не было практически никаких, но штурмовику повезло.

Пока Ведьма пытался разглядеть лежащего на земле друга, по нему открыли пулемётную очередь, пробив ногу и лёгкое. Взрыв дрона-камикадзе оглушил военного, и он потерял сознание. Затем российский боец подвергся ещё одной атаке дронов. Через двое суток пришли украинцы, чтобы добить раненых.

«Обычно они делают контрольные выстрелы в спину. По мне тоже дали очередь, пока я был без сознания. Пришёл в себя, тянусь к карману, чтобы закурить. А оказалось, что вэсэушники у меня ещё и сигареты забрали, и военник», — вспомнил штурмовик.

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Спустя четыре дня мучений и какой-либо надежды на спасение появились российские военные. Воспользовавшись тем, что на поле опустился туман, они вернулись забрать раненых и убитых, обнаружив, что Ведьма жив. На вертолёте его отправили в военный госпиталь. Он перенёс несколько операций, сейчас ждёт ещё одну на позвоночник, которая поставит его на ноги. Друг, из-за которого он рисковал жизнью, к слову, тоже выжил и вскоре вернётся на передовую командиром роты.

Ранее Life.ru писал, что в России хотят снять фильм о подвиге героя СВО из Дагестана Закарьи Алиева, который в одиночку три недели удерживал опорник ВСУ. Главную роль предлагают самому военному. Если он согласится, то съёмки стартуют уже в этом году.

Алёна Зиновьева
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