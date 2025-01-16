218 осколков и семь пулевых ранений: Штурмовик Ведьма поведал, чего ему стоило спасение друга на СВО

Российский штурмовик с позывным Ведьма поделился с RT чудесной историей спасения. Военный получил 218 осколков и семь пулевых ранений, пытаясь вынести раненого друга с поля боя в Крынках весной 2024 года.

Он рассказал, что украинцы вели непрерывный огонь из укреплённого пулемётного гнезда, которое никак не удавалось уничтожить ВС РФ. Кроме того, в небе постоянно кружили дроны-камикадзе, скидывающие на людей противотанковые мины. Шансов выжить в открытом поле не было практически никаких, но штурмовику повезло.

Пока Ведьма пытался разглядеть лежащего на земле друга, по нему открыли пулемётную очередь, пробив ногу и лёгкое. Взрыв дрона-камикадзе оглушил военного, и он потерял сознание. Затем российский боец подвергся ещё одной атаке дронов. Через двое суток пришли украинцы, чтобы добить раненых.

«Обычно они делают контрольные выстрелы в спину. По мне тоже дали очередь, пока я был без сознания. Пришёл в себя, тянусь к карману, чтобы закурить. А оказалось, что вэсэушники у меня ещё и сигареты забрали, и военник», — вспомнил штурмовик.