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20 января, 09:32

Медик из «Ахмата» рассказал о спасении 300 бойцов в курском приграничье

ТАСС: Медик спецназа «Ахмат» спас жизнь более 300 раненым бойцам под Курском

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более чем 300 раненым бойцам в Курской области. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Раненого приносят мне, я его стабилизирую, ставлю капельницы, уколы, жгут, если нужно. Далее приезжает машина и отправляют его на хирургический стол уже для более квалифицированной помощи. Я веду примерный учёт спасённых бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — пояснил военный медик.

Сирота дополнил, что ранее он воевал на Артёмовском направлении. Там он спас более 500 солдат. По словам медика из «Ахмата», все раненые, которые попадали к нему на лечение, уезжали живыми для дальнейшей эвакуации. Специалист отметил, что ни один военный не погиб у него на руках.

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А ранее Life.ru писал, что медик из Кабардино-Балкарии спас военного, несмотря на ранение. Врач попал под артобстрел и получил осколочные ранения глаз, плеч и ладоней, но не бросил товарища.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Дарья Нарыкова
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