Медик из «Ахмата» рассказал о спасении 300 бойцов в курском приграничье

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более чем 300 раненым бойцам в Курской области. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Раненого приносят мне, я его стабилизирую, ставлю капельницы, уколы, жгут, если нужно. Далее приезжает машина и отправляют его на хирургический стол уже для более квалифицированной помощи. Я веду примерный учёт спасённых бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — пояснил военный медик.

Сирота дополнил, что ранее он воевал на Артёмовском направлении. Там он спас более 500 солдат. По словам медика из «Ахмата», все раненые, которые попадали к нему на лечение, уезжали живыми для дальнейшей эвакуации. Специалист отметил, что ни один военный не погиб у него на руках.