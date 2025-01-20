Медик из «Ахмата» рассказал о спасении 300 бойцов в курском приграничье
ТАСС: Медик спецназа «Ахмат» спас жизнь более 300 раненым бойцам под Курском
Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более чем 300 раненым бойцам в Курской области. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Раненого приносят мне, я его стабилизирую, ставлю капельницы, уколы, жгут, если нужно. Далее приезжает машина и отправляют его на хирургический стол уже для более квалифицированной помощи. Я веду примерный учёт спасённых бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — пояснил военный медик.
Сирота дополнил, что ранее он воевал на Артёмовском направлении. Там он спас более 500 солдат. По словам медика из «Ахмата», все раненые, которые попадали к нему на лечение, уезжали живыми для дальнейшей эвакуации. Специалист отметил, что ни один военный не погиб у него на руках.
А ранее Life.ru писал, что медик из Кабардино-Балкарии спас военного, несмотря на ранение. Врач попал под артобстрел и получил осколочные ранения глаз, плеч и ладоней, но не бросил товарища.
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