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Регион
27 декабря, 18:34

«Тонкие и простецкие»: Спасшего бойца СВО медика поразила деталь в одежде военнослужащего

Медик Батя: В спасённом из окружения ВСУ бойце меня поразила лёгкая обувь

Медик с позывным Батя, осматривавший военнослужащего с позывным Кузбасс после его выхода из окружения ВСУ в Курской области, рассказал о поразительной детали. Об этом сообщает RT.

«Он был в резиновых таких тонких простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмёрзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с тёплыми чулками», — поделился Батя.

По словам медика, бойца оперативно привели в чувство. Сейчас он проходит лечение: ноги остаются малочувствительными, но прогнозы врачей благоприятны.

Сам Кузбасс рассказал, что его спасение — настоящее чудо. Напомним, чтобы выжить, он десять дней притворялся мёртвым, после того как дроны ВСУ обнаружили его группу и начали сбрасывать кассетные и миномётные боеприпасы.

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Тем временем в Минобороны рассказали о подвиге другого русского бойца. Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя жизнью, вынес двух раненых бойцов под миномётным обстрелом.

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Shutterstock / FOTODOM / Yaslex

Анатолий Цейко
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