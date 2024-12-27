«Тонкие и простецкие»: Спасшего бойца СВО медика поразила деталь в одежде военнослужащего

Медик с позывным Батя, осматривавший военнослужащего с позывным Кузбасс после его выхода из окружения ВСУ в Курской области, рассказал о поразительной детали. Об этом сообщает RT.

«Он был в резиновых таких тонких простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмёрзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с тёплыми чулками», — поделился Батя.

По словам медика, бойца оперативно привели в чувство. Сейчас он проходит лечение: ноги остаются малочувствительными, но прогнозы врачей благоприятны.

Сам Кузбасс рассказал, что его спасение — настоящее чудо. Напомним, чтобы выжить, он десять дней притворялся мёртвым, после того как дроны ВСУ обнаружили его группу и начали сбрасывать кассетные и миномётные боеприпасы.