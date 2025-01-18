Медик из КБР получил тяжёлые ранения, но вытащил с поля боя погибавшего бойца СВО
Mash Gor: Медик из Кабардино-Балкарии спас бойца, несмотря на ранение
Медик из Кабардино-Балкарии Аслан Жашуев спас раненого бойца, хотя при этом сам имел тяжёлое ранение. Он попал под артобстрел и получил осколочные ранения глаз, плеч и ладоней, но не бросил товарища. За этот подвиг Жашуева приставили к наградам «За отвагу» и «За спасение погибавших», передаёт телеграм-канал Mash Gor.
Раненый медик Жашуев рассказал, как вытащил из-под артобстрела раненого бойца. Видео © Telegram / Mash Gor
«Поступило сообщение, что были артобстрелы, противник произвёл удар с помощью РСЗО. В ходе эвакуации был произведён очередной обстрел со стороны противника. В ходе этого обстрела я получил неприятное ранение. Дошёл, если грубо сказать, дополз вместе с раненым, донёс раненого до пункта эвакуации и проснулся уже в госпитале», — рассказал о своём подвиге Жашуев.
Жашуев был мобилизован в 2022 году, до этого работал в детской реанимации. Каждый день он спасал жизни раненых солдат, в том числе российского солдата из Дагестана Закарью Алиева, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт. Всё это время он питался только луком, найденным на позициях врага. На протяжении всего времени матери солдата приходили похоронки, но она не теряла надежду. Российские войска помогли ему выбраться из вражеского окружения, сбрасывая в окоп бутылки с записями.
Telegram / Mash Gor