Медик из КБР получил тяжёлые ранения, но вытащил с поля боя погибавшего бойца СВО

Медик из Кабардино-Балкарии Аслан Жашуев спас раненого бойца, хотя при этом сам имел тяжёлое ранение. Он попал под артобстрел и получил осколочные ранения глаз, плеч и ладоней, но не бросил товарища. За этот подвиг Жашуева приставили к наградам «За отвагу» и «За спасение погибавших», передаёт телеграм-канал Mash Gor.

«Поступило сообщение, что были артобстрелы, противник произвёл удар с помощью РСЗО. В ходе эвакуации был произведён очередной обстрел со стороны противника. В ходе этого обстрела я получил неприятное ранение. Дошёл, если грубо сказать, дополз вместе с раненым, донёс раненого до пункта эвакуации и проснулся уже в госпитале», — рассказал о своём подвиге Жашуев.