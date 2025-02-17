«Это было неожиданно»: Боец СВО встретился с девочкой, написавшей для него письмо-оберег

Активисты «Народного фронта» помогли организовать встречу школьницы и бойца СВО, который носил под сердцем письмо её письмо в качестве оберега. Это письмо, ставшее настоящим талисманом удачи, написала ученица 8 класса школы № 6 города Новодвинска Лиза Абазян.

Боец СВО Флинт приехал в школу, где учится девочка, чьё письмо стало для него оберегом на фронте. Видео © Предоставлено Life.ru

«Лиза была удивлена, как и все дети в общем-то, так как всё это было неожиданно», — рассказал боец ВС РФ с позывным Флинт, нагрянувший сюрпризом в школу девочки.

После ранения военнослужащий и решил навестить школьницу. Он вручил ей памятные подарки, а в ответ девочка подарила бойцу именные козули и новое письмо со словами поддержки.