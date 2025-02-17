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17 февраля, 12:09

«Это было неожиданно»: Боец СВО встретился с девочкой, написавшей для него письмо-оберег

Народный фронт помог бойцу СВО встретиться с девочкой, чьё письмо стало оберегом

Активисты «Народного фронта» помогли организовать встречу школьницы и бойца СВО, который носил под сердцем письмо её письмо в качестве оберега. Это письмо, ставшее настоящим талисманом удачи, написала ученица 8 класса школы № 6 города Новодвинска Лиза Абазян.

Боец СВО Флинт приехал в школу, где учится девочка, чьё письмо стало для него оберегом на фронте. Видео © Предоставлено Life.ru 

«Лиза была удивлена, как и все дети в общем-то, так как всё это было неожиданно», — рассказал боец ВС РФ с позывным Флинт, нагрянувший сюрпризом в школу девочки.

После ранения военнослужащий и решил навестить школьницу. Он вручил ей памятные подарки, а в ответ девочка

подарила бойцу именные козули и новое письмо со словами поддержки.

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Напомним, в январе «Народный фронт» помог организовать телефонный разговор Флинта с Лизой. Во время звонка военнослужащий поблагодарил школьницу за оберег, а девочка пожелала военнослужащему скорейшего возвращения домой. Сама история началась два года назад, когда было опубликовано видео, где военнослужащий рассказал историю получения детского письма с пожеланиями.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Мария Любицкая
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