«Это был знак»: Ветеран СВО из Калужской области рассказал Life.ru о силе детских писем

Множество российских военнослужащих, выполняющих свой долг перед Родиной, получают на фронте письма с поддержкой от детей из различных уголков страны. Одна из таких историй связана с Дмитрием Афанасьевым, исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО и руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области. В беседе с Life.ru он поделился подробностями трогательной истории.

Афанасьев рассказал о силе детских писем на фронте. Видео © Life.ru

«Нам привезли детские письма из разных регионов. Командир идёт и раздаёт эти письма: где-то открытки, где-то письма, где-то подделки, по-разному. Владивосток, Сибирь, Москва, Санкт-Петербург. Рота целая, больше 100 человек. И мне он даёт открытку — простой рисунок от девочки из первого класса. Я переворачиваю, а там написано: «Калужская область, село Кудиново». Всем всё доставалось, а мне, родом из Калужской области, досталась эта открытка. Это был знак, символ. Было очень приятно», — поделился Дмитрий.





Ветеран СВО также отметил, что ему удалось встретиться с первоклассницей, которая нарисовала трогательную открытку. Поскольку сохранить открытку в условиях боевых действий очень сложно, он решил её сфотографировать. Подарок от юной калужанки до сих пор хранится в галерее телефона Афанасьева.

Ранее Дмитрий Афанасьев работал учителем истории и обществознания. С 2020 года он начал увлекаться изучением дронов, что в дальнейшем оказалось весьма полезным. После того как он пошёл на СВО, его навыки пригодились, и он стал инструктором по дронам. Через его обучение прошло не менее 700 солдат. Позднее в Калужской области начали организовывать занятия в школах по управлению дронами, под руководством Дмитрия обучилось более 2000 детей. В настоящее время он продолжает свою деятельность в Ассоциации ветеранов СВО и в калужском филиале фонда «Защитники Отечества».