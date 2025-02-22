«Станет огромным ударом»: США пригрозили отключить Starlink для ВСУ

Переговорщики президента США Дональда Трампа пригрозили отключить системы спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Владимира Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

«Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink», — утверждают инсайдеры.

По их сведениям, вопрос поднимался в ходе переговоров между официальными лицами двух стран после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента, приехавшего в Киев. Тключение Starlink также обсуждалось 20 февраля во время встречи спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога с Зеленским. Американский политик предупредил, что ВСУ грозит неминуемое отключение спутникового интернета в случае отказа подписать соглашение.

«Украина работает на Starlink. Потеря Starlink... станет огромным ударом», — заключил один из инсайдеров.