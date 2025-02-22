«Станет огромным ударом»: США пригрозили отключить Starlink для ВСУ
Reuters: США отключат ВСУ Starlink при срыве сделки по металлам Зеленским
Переговорщики президента США Дональда Трампа пригрозили отключить системы спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Владимира Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
«Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink», — утверждают инсайдеры.
По их сведениям, вопрос поднимался в ходе переговоров между официальными лицами двух стран после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента, приехавшего в Киев. Тключение Starlink также обсуждалось 20 февраля во время встречи спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога с Зеленским. Американский политик предупредил, что ВСУ грозит неминуемое отключение спутникового интернета в случае отказа подписать соглашение.
«Украина работает на Starlink. Потеря Starlink... станет огромным ударом», — заключил один из инсайдеров.
На Украине уже активно обсуждают опасность лишиться системы Starlink. Глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская замечала, что Илон Маск способен в любой момент вырубить спутниковые терминалы под предлогом «сбоя».
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