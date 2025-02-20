«Начнётся хаос»: На Украине забили тревогу из-за угрозы отключения Starlink у ВСУ
Волонтёр Берлинская: США могут отключить Starlink у ВСУ в любой момент
Украинская армия может лишиться системы Starlink, потому что Илон Маск способен в любой момент отключить спутниковые терминалы под предлогом «сбоя». Об этом предупредила глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, основываясь на последние заявления президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
Она также объяснила, что на данный момент нет полной альтернативы для Starlink. ВСУ используют эти спутниковые системы для связи между подразделениями и наведения оружия, БПЛА и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники.
«Starlink могут отключить в любой момент <...>. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнётся хаос, мы потеряем очень много людей», — написала Берлинская.
Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Во-первых, такое решение обеспечит главе киевского режима место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта. Во-вторых, голосование сможет урегулировать сегодняшние проблемы страны и поставить всё на свои места. При этом Трамп отметил, что не пытается цитировать Россию. Лидер США лишь выражает собственную точку зрения.
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