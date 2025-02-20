«Начнётся хаос»: На Украине забили тревогу из-за угрозы отключения Starlink у ВСУ

Украинская армия может лишиться системы Starlink, потому что Илон Маск способен в любой момент отключить спутниковые терминалы под предлогом «сбоя». Об этом предупредила глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, основываясь на последние заявления президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

Она также объяснила, что на данный момент нет полной альтернативы для Starlink. ВСУ используют эти спутниковые системы для связи между подразделениями и наведения оружия, БПЛА и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники.

«Starlink могут отключить в любой момент <...>. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнётся хаос, мы потеряем очень много людей», — написала Берлинская.