В Минобороны РФ рассказали о добыче «Искандера-М» с начала СВО

В ходе спецоперации ракеты «Искандера-М» поразили более 1400 целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ТРК «Искандер-М» осуществляет удары по скоплениям резервов ВСУ. Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическими и крылатыми боеприпасами в зависимости от задачи. Эти ракеты невозможно перехватить системами ПВО из-за их гиперзвуковой скорости. В арсенале «Искандера-М» имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные боеприпасы. Наведение на цель осуществляется с помощью спутниковой системы, а на финальном этапе — при головке самонаведения.

«Искандер-М» наносят удары по местам сосредоточения резервов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Задачи — это нанесение одиночного или группового удара в тактическую глубину противника по таким целям, как: командные пункты, скопления живой силы, важная инфраструктура, аэродромы противника», — рассказал начальник расчёта с позывным «Игла».