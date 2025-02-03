«Идеально приспособлена»: В США раскрыли сверхспособности модернизированных «Искандеров»
TNI: Новые ракеты «Искандер» ВС РФ смогут сбивать украинские F-16
Новые модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам на значительной глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. Об этом сообщил аналитик американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.
Он отметил, что в настоящее время разрабатывается новая версия «Искандера», способная поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Эта модификация, известная в западных СМИ как «Искандер-1000», отличается повышенной точностью. Предполагается, что новые ракеты имеют повышенное количество твёрдого топлива, что способствует увеличению дальности их полета. Кроме того, комплекс «Искандер» оснащён современными навигационными системами, которые используют инерциальную навигацию и ГЛОНАСС.
«Эта ракета, похоже, идеально приспособлена для того, чтобы выбивать хвалёные военные самолёты F-16, которые НАТО передало Украине», — отметил Вайхерт, допустив, что в случае прямого столкновения с Западом новый «Искандер» сможет поражать цели на территории стран НАТО.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия планирует начать серийное производство обновлённой версии баллистической ракеты «Искандер-М», хотя официальное название ещё не утверждено. Новая ракета может удвоить дальность полёта оригинальной системы до 1000 км благодаря усовершенствованному двигателю и увеличенному запасу топлива на 15%. Предполагается, что ракеты будут размещены в Калининградской области, что обеспечит их охват почти всей Центральной и Западной Европы.