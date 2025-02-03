«Идеально приспособлена»: В США раскрыли сверхспособности модернизированных «Искандеров»

Новые модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам на значительной глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. Об этом сообщил аналитик американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается новая версия «Искандера», способная поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Эта модификация, известная в западных СМИ как «Искандер-1000», отличается повышенной точностью. Предполагается, что новые ракеты имеют повышенное количество твёрдого топлива, что способствует увеличению дальности их полета. Кроме того, комплекс «Искандер» оснащён современными навигационными системами, которые используют инерциальную навигацию и ГЛОНАСС.

«Эта ракета, похоже, идеально приспособлена для того, чтобы выбивать хвалёные военные самолёты F-16, которые НАТО передало Украине», — отметил Вайхерт, допустив, что в случае прямого столкновения с Западом новый «Искандер» сможет поражать цели на территории стран НАТО.