В Госдуме объяснили неспособность ПВО Украины сбивать ракеты-невидимки «Искандер»

Украинские боевики находятся в панике из-за российских ракетных комплексов «Искандер». Они не знают, как отбивать массированные удары. Не в силах отразить их даже средства ПВО, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Ракеты «Искандера» можно производить в достаточно большом количестве. При этом она труднодосягаема для средств ПВО противника, так как при её изготовлении используются материалы системы «стелс» (технология снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра. — Прим. Life.)», — объяснил депутат в эфире телеканала «Звезда».

Он также добавил, что главная особенность «Искандеров» в том, что они могут уничтожать не только наземные объекты, но и подземные бункеры, а также бетонные укрепления противника. Российские ракеты способны бить по целям на глубину до нескольких десятков метров. Благодаря этому они наносят существенный урон ВСУ, подчеркнул Швыткин.