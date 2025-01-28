В Госдуме объяснили неспособность ПВО Украины сбивать ракеты-невидимки «Искандер»
Депутат ГД Швыткин: Ракеты «Искандер» от ПВО Украины защищает технология «стелс»
Украинские боевики находятся в панике из-за российских ракетных комплексов «Искандер». Они не знают, как отбивать массированные удары. Не в силах отразить их даже средства ПВО, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Ракеты «Искандера» можно производить в достаточно большом количестве. При этом она труднодосягаема для средств ПВО противника, так как при её изготовлении используются материалы системы «стелс» (технология снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра. — Прим. Life.)», — объяснил депутат в эфире телеканала «Звезда».
Он также добавил, что главная особенность «Искандеров» в том, что они могут уничтожать не только наземные объекты, но и подземные бункеры, а также бетонные укрепления противника. Российские ракеты способны бить по целям на глубину до нескольких десятков метров. Благодаря этому они наносят существенный урон ВСУ, подчеркнул Швыткин.
Ранее разрушительную силу «Искандеров» также признали на Западе. Там сообщили, что российские ракетные комплексы буквально ставят на колени бойцов ВСУ, делая их уязвимыми перед ударами ВС РФ. Посмотреть на последствия одного из ударов «Искандеров» можно на видео румынских наёмников. Ракета ударила по пункту дислокации ВСУ в Запорожье. Иностранцы не скрыли, что остались в шоке от мощи оружия армии РФ.
Wikipedia / Алексей Иванов