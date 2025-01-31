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Регион
31 января, 09:28

Дальность и точность: СМИ узнали о разработке Россией новой мощнейшей ракеты

MWM: Россия готовит новый вариант ракет «Искандер-М» с повышенной дальностью

Россия готовится к запуску серийного производства новой версии баллистической ракеты «Искандер-М», официальное название которой пока не подтверждено. Эта ракета обещает удвоить дальность полёта оригинальной системы до 1000 км благодаря новому эффективному двигателю и увеличенному запасу топлива на 15%. В народе её прозвали «Искандер-1000», пишет MWM.

Первые признаки появления новой ракеты появились в мае 2024 года в видео, посвящённом 78-й годовщине полигона Капустин Яр. Ожидается, что ракеты будут размещены в Калининградской области, что позволит им охватить почти всю Центральную и Западную Европу, а также Балтийский регион. «Искандер-М» используется как асимметричное средство противодействия мощным силам НАТО, сочетая высокую мобильность, точность и разнообразие боеголовок.

Ранее дальность российских ракет 9K720 была ограничена 500 км из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако США вышли из него при администрации Дональда Трампа. «Искандер-М» же активно использовался в российско-украинском конфликте, играя ключевую роль в подавлении украинских систем ПВО и повышая уязвимость противника.

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Напомним, что 21 ноября 2024 года прошло боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник». В результате удара был поражён военный завод в Днепропетровске. ВС РФ нанесли ответный удар на обстрелы территории страны с использованием западных дальнобойных ракет. Президент страны Владимир Путин отметил, что «Орешник» представляет собой надёжное средство защиты территориальной целостности государства, добавив, что шансы перехватить ракету отсутствуют.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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