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19 февраля, 09:52

Минобороны показало видео сокрушительного удара «Искандером» по ВСУ под Сумами

Минобороны: ВС РФ ударили «Искандером» по сосредоточению ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по району сосредоточения подразделения ВСУ в Сумской области при помощи ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео с моментом атаки.

Момент удара «Искандера» в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Кадры нанесение удара ОТРК «Искандер» по району сосредоточения 27-й РЕАБР (ракетно-артиллерийской бригады. — Прим. Life.ru) ВСУ, расположенной в лесополосе, в районе населённого пункта Боромля, Сумского района», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что уже через два дня в Константинополе (ДНР) может захлопнуться котёл, где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Нашим парням осталось пройти до населённого пункта не более двух километров, после чего на данном направлении произойдёт серьёзный переворот сил.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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