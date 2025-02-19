Ранее Life.ru сообщал, что уже через два дня в Константинополе (ДНР) может захлопнуться котёл, где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Нашим парням осталось пройти до населённого пункта не более двух километров, после чего на данном направлении произойдёт серьёзный переворот сил.