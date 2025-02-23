Камера записала гулкий звук удара по отелю с генералами ВСУ на родине Зеленского
«РВ» опубликовала видео удара «Искандера» ВС РФ по штабу ВСУ в Кривом Роге
ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Кривом Роге. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Появилось видео удара по объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».
Удар по объекту ВСУ в Кривом Роге. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщают власти», — написали в телеграм-канале.
Напомним, что ранее российские военные нанесли удар ракетой «Исандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. В отеле в момент удара проходило совещание с иностранными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар. Были ликвидированы офицеры командного состава и военные советники НАТО.