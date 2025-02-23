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23 февраля, 11:02

Камера записала гулкий звук удара по отелю с генералами ВСУ на родине Зеленского

«РВ» опубликовала видео удара «Искандера» ВС РФ по штабу ВСУ в Кривом Роге

ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Кривом Роге. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Кривом Роге. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Появилось видео удара по объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Удар по объекту ВСУ в Кривом Роге. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщают власти», — написали в телеграм-канале.

Армия Россия 23 февраля нанесла удар по месту сборищ руководства ВСУ
Армия Россия 23 февраля нанесла удар по месту сборищ руководства ВСУ

Напомним, что ранее российские военные нанесли удар ракетой «Исандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. В отеле в момент удара проходило совещание с иностранными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар. Были ликвидированы офицеры командного состава и военные советники НАТО.

Алена Пенчугина
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