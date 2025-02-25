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Регион
25 февраля, 05:38

Под контролем ВСУ остался всего один населённый пункт в ЛНР

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из предпоследнего оккупированного посёлка в ЛНР

Бойцы ВС РФ выбили силы ВСУ из предпоследнего оккупированного населённого пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР) — Белогоровки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Враг выбит из предпоследнего оккупированного населённого пункта ЛНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка», — приводит слова Марочко ТАСС.

Он добавил, что российские войска продолжают развивать успех. ВСУ же оттянули линию обороны в район Григоровки, а также укрепили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.

Теперь под контролем украинских войск в ЛНР остаётся лишь село Петровское (украинское название — Вестатовка) в Сватовском муниципальном округе. 22 февраля Марочко отмечал, что ВСУ контролируют только 0,5% территории региона.

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Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнул ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Данное заявление прозвучало на заседании, посвящённом 10-летию принятия резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Комплекс мер по реализации Минских соглашений.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Никита Никонов
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