Под контролем ВСУ остался всего один населённый пункт в ЛНР

Бойцы ВС РФ выбили силы ВСУ из предпоследнего оккупированного населённого пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР) — Белогоровки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Враг выбит из предпоследнего оккупированного населённого пункта ЛНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка», — приводит слова Марочко ТАСС.

Он добавил, что российские войска продолжают развивать успех. ВСУ же оттянули линию обороны в район Григоровки, а также укрепили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.

Теперь под контролем украинских войск в ЛНР остаётся лишь село Петровское (украинское название — Вестатовка) в Сватовском муниципальном округе. 22 февраля Марочко отмечал, что ВСУ контролируют только 0,5% территории региона.