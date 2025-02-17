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Регион
17 февраля, 16:57

«Безвозвратная потеря»: Небензя объявил об утрате Украиной четырёх регионов

Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Украина не сможет восстановить контроль над ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом 10-летию принятия резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Комплекс мер по реализации Минских соглашений.

«Всё это остаётся актуальным с той лишь разницей, что Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, и Луганскую Народные Республики, и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока ещё остаются под контролем Киева», — заявил Небензя.

Дипломат также отметил важность проведения выборов на Украине. По его словам, реализацией новых соглашений должна заниматься власть, заинтересованная в этом процессе.

При этом, если бы Украина продолжала соблюдать Минские соглашения, ей удалось бы сохранить территории. Такое мнение ранее высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у жителей Донбасса возникло абсолютно нормальное желание отделиться от страны, правительство которой «расстреливает их из танков и из военных самолётов».

В Госдуме назвали западные страны, которые хотят раздербанить Украину
В Госдуме назвали западные страны, которые хотят раздербанить Украину
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ТАСС / Craig Ruttle

Полина Никифорова
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