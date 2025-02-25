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Регион
25 февраля, 09:10

Командиры ВСУ на границе с Курской областью впали в апатию

ТАСС: Командиры ВСУ на Сумском направлении пребывают в подавленном состоянии

Командиры и простые солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сумском направлении находятся в подавленном состоянии. Вызвано это высокими потерями украинской армии и успехами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) на границе с Курской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении впервые за всё время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — приводит слова собеседника агентство.

Противник несёт колоссальные потери в живой силе и технике. Тем временем Армия Россия стремительно продвигается на всех участках фронта. По словам источника, офицерский состав ВСУ осознаёт бессмысленность ведения боёв.

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Ранее российские силовики сообщили о новом театре военных действий на Украине. Ситуация продолжает стремительно меняться, и Сумская область становится новым полем боя. Военное руководство Вооружённых сил Украины осознаёт, что атака на приграничные территории Курской области привела лишь к значительным потерям.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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