Командиры и простые солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сумском направлении находятся в подавленном состоянии. Вызвано это высокими потерями украинской армии и успехами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) на границе с Курской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении впервые за всё время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — приводит слова собеседника агентство.

Противник несёт колоссальные потери в живой силе и технике. Тем временем Армия Россия стремительно продвигается на всех участках фронта. По словам источника, офицерский состав ВСУ осознаёт бессмысленность ведения боёв.