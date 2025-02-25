Новости СВО. ВС РФ освободили Куриловку и Тополи, под Харьковом создают «санитарную зону», Верховная рада сдала Зеленского, 25 февраля Российские войска отодвигают ВСУ от границ Белгородской области, на Сумщине фиксируют продвижение ВС РФ, парламент Украины не поддержал главу 24 февраля, 21:07 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Харьковская область, 25 февраля

Приграничное село Тополи в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Оно находится на правом берегу реки Оскола. Таким образом, наша армия отодвигает противника от Белгородской области. Также ВС РФ приблизились к Купянску. В этом городе отличились наши дроноводы. На своём пути БПЛА встретил местных жителей, которые его приветствовали, а потом ударил по пикапу ВСУ.

Видео © Telegram / Минобороны России

— От Тополей можно продвигаться на запад, создавая тем самым санитарный кордон, который воспрепятствует обстрелам Белгородской области и будет способен остановить группировку очередного вторжения, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Из ранее освобождённой Двуречной продолжается эвакуация мирного населения. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что операция по спасению длилась почти сутки из-за постоянных обстрелов.

Курская область, 25 февраля

Военный аналитик Юрий Подоляка заявляет об освобождении Куриловки и дальнейшем наступлении на Меловое. Исходя из этого, можно говорить о том, что идёт окружение Суджи. Из Свердликова войска продвинулись к Лебедевке. Половина села уже вернулась России. Заход в соседнюю Сумскую область даёт результаты. Часть села Журавка под контролем российских морских пехотинцев.

Уничтожение припрятанной боевиками техники в курском приграничье. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

За последние сутки на Курской земле ВСУ потеряли около 255 человек. Подтверждено уничтожение пусковой установки и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300В.

Донецкая Народная Республика, 25 февраля

На Великоновосёлковском направлении российские штурмовики взяли ряд укреплений противника и продвинулись в направлении Привольного и Бурлацкого. Наносятся удары по тыловой инфраструктуре.

— В результате удара ликвидированы огневые точки противника с живой силой 117-й бригады ВСУ, уничтожены два пикапа для эвакуации, грузовик, пункт связи, боеприпасы и вооружение. Детонация фиксировалась на протяжении получаса, что свидетельствует о точном ударе и большом количестве уничтоженного вооружения врага, — отметил автор канала «Дневник десантника».

Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Центр» поражают живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

На границе ЛНР и ДНР наступательные действия продолжаются. «Военная хроника» считает, что приоритетным здесь является выход наших подразделений к Григоровке, а затем к Серебрянке с началом охвата северо-восточных подступов к Северску.

Депутаты на Украине не поддержали Зеленского

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск в своих социальных сетях написал очередное сообщение о Владимире Зеленском.

— Зеленский был уволен со своей должности, — заявил он на фоне переговоров по передачи США части прибыли от продажи украинских полезных ископаемых.

Конечно, глава киевского режима остался на своём месте, но всё чаще говорит о возможном увольнении. Ещё и Верховная рада Украины не поддержала постановление о невозможности проведения выборов, что обосновывало бы нахождение Зеленского во главе Украины. Интересно в этом документе и другое. Он должен был осудить переизбрание Владимира Путина на должность президента Российской Федерации в 2024 году.

Среди тех, кто не одобрил документ, члены партии «Слуга народа», которая является президентской. Партия постмайданного лидера Украины «Европейская солидарность» не присутствовала на голосовании. Похоже, что политический кризис в Киеве только усиливается и у Зеленского всё меньше времени для побега.

Между тем СМИ обнародовали проект двустороннего соглашения США и Украины по природным ресурсам. Доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором Соединённые Штаты будут иметь 100-процентную долю, и что Украина должна вносить взносы в фонд до тех пор, пока его размер не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую Дональд Трамп потребовал от Незалежной в обмен на американскую помощь. Тогда США намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения «стабильной и экономически процветающей» Украины.

Эта цифра намного превышает фактические доходы Украины от ресурсов, которые в прошлом году составили $1,1 млрд, и более чем в четыре раза превышает стоимость помощи США, выделенной на данный момент. Управление фондом передадут Министерству финансов, Министерству торговли и офису вице-президента США.

Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, которые контролирует Россия, в случае их освобождения: Украина должна будет отчислять в фонд 66 процентов.

Авторы Даниил Черных