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24 февраля, 09:24

Российские военные освободили село Тополи в Харьковской области

В Харьковской области российские военные освободили населённый пункт Тополи. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населённый пункт Тополи Харьковской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Улаклы в ДНР. Это стало заслугой бойцов «Юга». Кроме того, российские военные за прошедшие сутки освободили Новоандреевку на территории республики. На прошлой неделе сообщалось об освобождении Новолюбовки, Надеждинки и Новосёлки.

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ТАСС /Алексей Коновалов

Никита Никонов
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