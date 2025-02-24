Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Улаклы в ДНР. Это стало заслугой бойцов «Юга». Кроме того, российские военные за прошедшие сутки освободили Новоандреевку на территории республики. На прошлой неделе сообщалось об освобождении Новолюбовки, Надеждинки и Новосёлки.