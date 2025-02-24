Российские военные освободили село Тополи в Харьковской области
В Харьковской области российские военные освободили населённый пункт Тополи. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населённый пункт Тополи Харьковской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Улаклы в ДНР. Это стало заслугой бойцов «Юга». Кроме того, российские военные за прошедшие сутки освободили Новоандреевку на территории республики. На прошлой неделе сообщалось об освобождении Новолюбовки, Надеждинки и Новосёлки.
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ТАСС /Алексей Коновалов