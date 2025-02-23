«Успешное выполнение задач»: Белоусов поблагодарил бойцов, освободивших Улаклы в ДНР
Белоусов поблагодарил бойцов, освободивших Улаклы в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, освободивших село Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил их успешное выполнение боевых задач, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознамённой бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Улаклы», — указано в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Улаклы в ДНР. Это стало заслугой бойцов «Юга». Кроме того, российские военные за прошедшие сутки освободили Новоандреевку на территории республики.
ТАСС / Алексей Коновалов