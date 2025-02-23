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23 февраля, 10:48

«Успешное выполнение задач»: Белоусов поблагодарил бойцов, освободивших Улаклы в ДНР

Белоусов поблагодарил бойцов, освободивших Улаклы в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, освободивших село Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил их успешное выполнение боевых задач, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознамённой бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Улаклы», — указано в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Улаклы в ДНР. Это стало заслугой бойцов «Юга». Кроме того, российские военные за прошедшие сутки освободили Новоандреевку на территории республики.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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